حمادة صدقي يلوم تراجع الدفاع أمام الأهلي

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أبدى حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق الجونة، حزنه للخسارة أمام الأهلى بنتيجة 2-1 بالدورى، قائلاً: «أنا راضٍ بنسبة كبيرة عن الأداء، ولكننى حزين للخسارة، كنا نحتاج نتيجة إيجابية، خصوصًا أن الفريق يسعى للبقاء فى الدورى هذا الموسم».
وعن عدم تكرار سيناريو الفوز على بيراميدز بالجولة الماضية فى مباراة الأهلى، قال صدقي: «السيناريو مختلف بين اللقاءين، تقدمنا بهدف أمام الأهلى، وليس بهدفين، مثلما حدث أمام بيراميدز.. اللاعبون تراجعوا، خصوصًافى العشرين دقيقة الأخيرة لتأمين الفوز، على رغم تعليماتى بعدم التراجع بهذه الطريقة، ولكن دافع الحفاظ على النقاط الثلاث جعلهم يتراجعون للخلف».
وأشار إلى أن إصابة الكاميرونى جوزيف أنجويم، الظهير الأيسر، وخروجه فى الدقائق الأخيرة أثر بالسلب على لاعبى فريقه، وكلفه تغييرًا فى الدقائق الأخيرة كان ينوى استخدامه لتنشيط الجانب الهجومى.
وعن تغييرات الأوروجويانى مارتن لاسارتى، مدرب
وأعلن نادى الجونة عن تعرض لاعبه الكاميرونى جوزيف أنجويم، الظهير الأيسر، لإصابة خطيرة خلال مباراة الأهلى، وتم نقله لمستشفى مجاور لملعب المباراة بعد سقوطه أرضًا عقب التحام هوائى وخضع لأشعة أثبتت إصابته بشرخ فى الجمجمة.
وأضاف: «سيتم نقل اللاعب بسرعة إلى القاهرة للخضوع لفحوصات طبية مكثفة والاطمئنان عليه، والأهم أن يتعافى ويستعيد الوعى ثم يتم تحديد موعد عودته للتدريبات».
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