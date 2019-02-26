رسمياً.. تأجيل مباريات كأس مصر إلى أجل غير مسمى

الأهلي وبيراميدز (أرشيفية) كتب - كريم عبدالمحسن: أخطر اتحاد الكرة الأهلي والزمالك رسميًا، بتأجيل مباراتي الفريقين أمام بيراميدز والمقاصة على الترتيب، ضمن لقاءات بطولة كأس مصر. مصر. وأرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، خطابات رسمية، إلى الأهلي والزمالك، لإخطارهما بتأجيل المباراتين بشكل رسمي. كان الزمالك أعلن عبر موقعه الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل كل مباريات كأس مصر لدواعٍ أمنية.

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