رياضة | بحضور وزير الرياضة.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل كأس العالم للخماسي الحديث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزير الرياضة.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل كأس العالم للخماسي الحديث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقيم اليوم الاتحاد المصري للخماسي الحديث، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل كأس العالم للخماسي الحديث التي ستقام خلال الفترة من 27 فبراير إلي 3 مارس 2019 على ملاعب نادي بلاتنيوم.

يحضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وشايني فاتح سكرتير عام الإتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسي الحديث.

وسيقام المؤتمر بمقر اللجنة الأوليمبية بستاد القاهرة للكشف عن تفاصيل البطولة و عدد الدول المشاركة.