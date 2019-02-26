رياضة | الخاسر الوحيد في تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز والزمالك بالكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخاسر الوحيد في تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز والزمالك بالكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق مصر المقاصة من منتصف الطريق لاستاد الجيش ببرج العرب بعد تأجيل مباراته أمام الزمالك التي كان مقرر لها غدًا في كأس مصر لأجل غير مسمى.

وأصبح المقاصة هو الخاسر الأكبر ماديًا في تأجيل مباراته مع الزمالك والأهلي مع بيراميدز في كأس مصر لأنه الفريق الوحيد الذي سافر إلى الإسكندرية بخلاف الأندية الثلاثة الأخرى.

وقال طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة في تصريحات إذاعية: "الزمالك هو المستفيد وليس المقاصة، نحن كنا على أتم استعداد لخوض المباراة وكنا نريد استغلال الضغط الذي يعيش فيه الأبيض حاليا من ضغط المباريات".

عامر حسين يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن أن اللجنة ستواجه انتقادات بالجملة بعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر رغم أنه قرار أمني بحت.

وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية: "لجنة المسابقات ستتحمل كل النقد الجديد بمفردها رغم ضغط المباريات وعدم امتلاك الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر لملاعب وإغلاق بعض الملاعب لاستقبال كأس أمم إفريقيا 2019.

وأضاف عامر حسين: "نعمل في ظروف صعبة وضغوط أكبر من نجاح هذا الموسم الاستثنائي في الدوري المصري والكأس مع استضافة أمم إفريقيا.

الأمن يؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز ولقاءات كأس مصر

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.

وأضاف حسين في تصريحات إذاعية أن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر تم تأجيلها بعد وصول خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات الكأس لدواع أمنية.

ونشبت أزمة قوية بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب تمسك لجنة المسابقات باستبدال مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم ٢٨ فبراير الجاري لتقام في الكأس بدلًا من الدوري، ليرفض مجلس إدارة الأهلي ويعلن تمسكه بجدول المباريات الذي تم وضعه حتى ٣٠-٣.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.