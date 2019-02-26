رياضة | طلعت يوسف: الزمالك المستفيد من تأجيل مباراة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف: الزمالك المستفيد من تأجيل مباراة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، أن الزمالك هو المستفيد من تأجيل مباراة دور الـ8 في بطولة كأس مصر.

وقال يوسف في تصريحات إذاعية: "الزمالك هو المستفيد وليس المقاصة، نحن كنا على أتم استعداد لخوض المباراة".

أضاف يوسف:"كنا نريد استغلال الضغط الذي يعيش فيه الأبيض حاليا من ضغط المباريات".

وتابع: "الفريق في طريقه حاليا إلى الأسكندرية لخوض معسكر قبل المباراة، التي ستقام على برج العرب وتننتظر خطاب رسمي من لجنة المسابقات للعودة إلى القاهرة مجددا".