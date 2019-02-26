رياضة | عبد الحفيظ: الأهلي لم يشكو والبعض لم يتحمل ضغط المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: الأهلي لم يشكو والبعض لم يتحمل ضغط المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ناديه لم يشكو من ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية لبرنامج ساعة مع شوبير، إن الأهلي لم يشكو وخاض المباريات في توقيتات مضغوطة وهو ما تسبب في إصابات عديدة ضربت الفريق.
وأضاف عبد الحفيظ، أن البعض لم يتحمل ضغط المباريات أسبوعين فقط، بالرغم أن الأهلي يعاني من الأمر ذاته منذ بداية الموسم.
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن أنه لا يعلم موقف مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر بعد تأجيلها ولا يعلم موعد محدد للمباريات كأس مصر التي تم تأجيلها بقرار من الجهات الأمنية ومنها مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16.
وأوضح عامر حسين في تصريحات إذاعية أنه سيبحث عن المواعيد البديلة وفقَا لموقف الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا مشيرًا إلى أن مسابقة كأس مصر ليست مهدد بالإلغاء لأنه يمكن استكمالها قبل بداية الموسم الجديد أو بعد انتهاء مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019.
الأمن يؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز ولقاءات كأس مصر
أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.
وأضاف حسين في تصريحات إذاعية أن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر تم تأجيلها بعد وصول خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات الكأس لدواع أمنية.
ونشبت أزمة قوية بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب تمسك لجنة المسابقات باستبدال مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم ٢٨ فبراير الجاري لتقام في الكأس بدلًا من الدوري، ليرفض مجلس إدارة الأهلي ويعلن تمسكه بجدول المباريات الذي تم وضعه حتى ٣٠-٣.
الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج
فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.
ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.
أغلى 5 مدربين في الدوري المصري
ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.
1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.
2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.
3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.
4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.
5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.
إجمالي صفقات الأهلي في يناير
أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.
وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.
وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.