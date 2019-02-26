رياضة | مصطفى فتحي في ألمانيا للخضوع لفحص طبي شامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى فتحي في ألمانيا للخضوع لفحص طبي شامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سافر مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك إلى ألمانيا منذ لحظات، حيث اتجه اللاعب إلى ألمانيا الأن من أجل الخضوع لفحص طبي شامل.
جاء ذلك لتحديد مدى إصابة اللاعب التي يعاني منها في الركبة، وحسم أمر خضوعه لعملية جراحية للتعافي من إصابته.
ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل لقاء مصر المقاصة المقرر له غدا الأربعاء في دور الـ8 لكأس مصر.
وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قرر تأجيل مباريات بطولة كاس مصر بالكامل.
وقال الموقع الرسمي للأبيض، إن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباريات كأس مصر بالكامل جاء بناء على التقارير الأمنية التي رفضت إقامة المباريات في هذه التوقيتات.
وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة، مساء الأربعاء المقبل، في دور الـ 8 بكأس مصر فيما كان سيواجه الأهلي بيراميدز يوم الخميس في دور الـ ١٦ من نفس المسابقة.
"كهربا" يغادر معسكر الزمالك بالإسكندرية
غادر محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك معسكر فريقه المقام بأحد فنادق "برج العرب" استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة في بطولة كأس مصر.
وخرج كهربا من قائمة الفريق لمواجهة المقاصة بعد أن قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تحويله للتحقيق وتغريمه ماليا، عقب الفعل المشين ضد الجماهير البيضاء في لقاء بترو أتلتيكو الأنجولي في بطولة الكونفدرالية.
وقام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بضم حازم إمام لقائمة الفريق، ليحل بديلا لمحمود كهربا المستبعد عقب مباراة الابيض الاخيرة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.
ويواجه فريق الزمالك نظيره مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
خاص - جروس يرفض مغادرة كهربا لمعسكر الزمالك
كشف مصدر بفريق الزمالك عن استمرار محمود كهربا لاعب الفريق في المعسكر المقام ببرج العرب استعدادا لمباراة المقاصة.
وكان الزمالك قد واصل الانتظام في معسكره منذ أمس عقب مواجهة بتروأتليتكو استعدادا لمواجهة المقاصة في دور الـ٨ لكأس مصر الأربعاء المقبل.
وأكد المصدر أن جروس تمسك باستمرار اللاعب ورفض خروجه من المعسكر على الرغم من قرار رئيس النادي بإيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق وتغريمه ٣٠٠ ألف جنيه بسبب ما بدر منه بالبصق على الجماهير التي هاجمته أمس أثناء خروجه من الملعب بعد تغييره أمام بتروأتليتكو.
ويسعى جروس لإنهاء الأزمة والتدخل للعفو عن اللاعب والاكتفاء بالعقوبة المالية من أجل الاستفادة الفنية من اللاعب في المباريات المقبلة.
محمود علاء يواصل الغياب عن الزمالك أمام المقاصة
علم "الخليج 365 الرياضي" أن محمود علاء مدافع الزمالك سيغيب عن المباراة المقبلة للفريق أمام المقاصة في كأس مصر.
ووفقا لمصدر فأن اللاعب مازال يعاني من الام في العضلة الضامة ولن يكون جاهزا لمباراة الكأس المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.
وضم الجهاز الفني اللاعب للمعسكر قبل مباراة بترو أتليتكو في بطولة الكونفدرالية لتجهيزه لمباراة المقاصة إلا أن اللاعب لن يكون جاهزا لمواجهة الفريق الفيومي.
وخاض اللاعب تدريباته تأهيلية خلال الأيام الماضية وسيواصل تدريباته خلال الأيام المقبلة.