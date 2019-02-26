رياضة | رسميا.. تأجيل مباريات كأس مصر والأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. تأجيل مباريات كأس مصر والأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.
وأضاف حسين في تصريحات إذاعية أن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر تم تأجيلها بعد وصول خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات الكأس لدواعي أمنية.
ونشبت أزمة قوية بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب تمسك لجنة المسابقات باستبدال مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم ٢٨ فبراير الجاري لتقام في الكأس بدلا من الدوري، ليرفض مجلس إدارة الأهلي ويعلن تمسكه بجدول المباريات الذي تم وضعه حتى ٣٠-٣.
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أنه لا يوجد لديه أي تعليمات من محمود الخطيب رئيس النادي بإقامة مباراة للفريق يوم الخميس المقبل في كأس مصر.
وقال عبد الحفيظ لبرنامج "ساعة مع شوبير": "لم أتلق أي تعليمات بشأن مباراة للفريق سواء في بطولة الكأس أو الدوري فنحن راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على الجونة في الدوري المصري وليس لدي أي معلومة عن تأجيلات جديدة في الكأس والدوري".
وأشار عبد الحفيظ إلى أن أي قرار جديد بالنسبة لمباراة الخميس أمام بيراميدز سوف يكون لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة فهو صاحب القرار الأول والأخير.
الخطيب يقحم الزمالك في أزمة بيراميدز
يجهز مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب كافة الملفات التي تدعم موقفه في أزمة مباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل والتي تم استبدالها من مباراة في الدوري المصري إلى لقاء في دور الـ16 لمسابقة الكأس.
وينوي الأهلي تدعيم موقفه في شكواه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأجيل اتحاد الكرة لمباراة الزمالك والإسماعيلي لما بعد لقاء القمة بين الأحمر والأبيض يوم 30 مارس رغم أن ترتيب الجدول يقضي بلعب المباراة الأولى قبل موقعة القطبين وهذا هو السبب الذي دفع الجبلاية لاستبدال مباراة بيراميدز بدعوى تكافؤ الفرص في اللقاءات المؤجلة.
ويرفض الأهلي مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم الخميس المقبل ويتمسك باعتبارها في جدول مسابقة الدوري وليس الكأس.
الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج
فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.
ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.
أغلى 5 مدربين في الدوري المصري
ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.
1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.