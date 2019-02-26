رياضة | عاجل.. الأمن يؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز ولقاءات كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأمن يؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز ولقاءات كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.

وأضاف حسين في تصريحات إذاعية أن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر تم تأجيلها بعد وصول خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات الكأس لدواع أمنية.

ونشبت أزمة قوية بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب تمسك لجنة المسابقات باستبدال مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم ٢٨ فبراير الجاري لتقام في الكأس بدلًا من الدوري، ليرفض مجلس إدارة الأهلي ويعلن تمسكه بجدول المباريات الذي تم وضعه حتى ٣٠-٣.