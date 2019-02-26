رياضة | تطورات جديدة في أزمة "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في أزمة "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك تطورات جديدة في الساعات الأخيرة.

وتدخل بعض المقربين من رئيس الزمالك، للعفو عن "كهربا"، قبل مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي، الأحد المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية.

وطلب بعض أعضاء الزمالك، رفع العقوبة عن اللاعب والاكتفاء بإيقافه في مباراة المقاصة في حالة لعبها وعدم تأجيل مباريات كأس مصر.

وحاول الوسطاء، إقناع رئيس الزمالك بضرورة مشاركته في ظل افتقاد الفريق لنجمه طارق حامد، بسبب الإنذار الثاني، وبالتالي وجود كهربا أمر ضروري.

وكان مجلس الزمالك قد قرر إيقاف كهربا لأجل غير مسمى، وتغريمه 300 ألف جنيه لسلوكه السيء مع جمهور الزمالك، أثناء تغييره في مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي، الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.