العظيم كاسانو يوجه نصيحة إلى إيكاردي

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الخليج 365-

وجه الأسطورة الإيطالية المعتزل

أنطونيو كاسانو

, لاعب إنتر ميلان السابق, نصيحة إلى الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم النيترازوري, بعد ما حدث بين اللاعب والنادي من خلافات في الفترة الماضية بعد قيام النادي بسحب الشارة من لاعبه الأرجنتيني.

وأشار كاسانو أنه خلال مسيرته الكبيرة مع إنتر ميلان قام بالعديد من الكوارث, لذلك هو في استطاعته تقديم النصائح إلى إيكاردي, مطالباً اللاعب بالسير داخل غرفة خلع ملابس الفريق ومن ثم الاعتذار, لأن تلك هي الطريقة الوحيدة لاستمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وتداولت العديد من الصحف الإيطالية في الفترة السابقة تضارب الأحداث بين كل من النادي ووكيلة أعمال اللاعب واندا رانا وزجته في نفس الوقت, قدمت طالبت واندا من أجل بقاء زوجها مع الفريق التجديد بمبلغ قدره 11.3 مليون دولار مما يعادل العشر ملايين من اليورو.

ويقى حسم الأمر في النهاية في يد كل من إدارة النادي ووكيلة أعمال إيكاردي واندا رانا, فإذ لم يتم حل الخلافات بين الطرفين سيغادر الأرجنتيني أسوار السان سيرو متوجهاً إلى فريق جديد.