شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات كأس مصر لأسباب أمنية والان مع التفاصيل

صرح عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة لملعب 9090 الذي يقدمة إبراهيم فايق إنه تم تأجيل مباريات كأس مصر لأسباب أمنية.

وأضاف عامر حسين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، أخطرني ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بأنه سيكون هناك تأجيل لمباريات كأس مصر لأسباب أمنية.

واستطرد حسين: "أخطرت سويلم أنه لن أتحرك إلا بوصول خطاب رسمي، وبالفعل وصل اليوم الثلاثاء خطاب من الجهات الأمنية يُفيد بتأجيل مباريات كأس مصر،ولا أعرف الموعد الجديد لهذه المباريات."

وكان النادي الأهلي المصري أعلن في وقت سابق رفضه خوض المباراة أمام بيراميدز في الكأس بدلا من مباراته في الدوري مؤكدًا أنه ملتزم بالجدول المُعد في وقتٍ سابق.

وكان من المقرر أن يواجه الزمالك المصري فريق المقاصة بالدور الـ8 من كأس مصر فيما كان سيواجه الأهلي بيراميدز بالدور الـ16 من البطولة.