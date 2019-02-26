شو: الحظ وقف أمامنا في مواجهة ليفربول

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وصرح شو خلال مقابلة صحفية, "للأسف فقدنا الكثير من الكرات في الشوط الأول لما ظهرنا عليه لكن لحسن الحظ ليفربول لم ينجح في الوصول إلى شباك دي خيا, بين الشوطين ظهر الغضب داخل غرفه الملابس من الجميع, لكن هدأنا قليلاً وبدأنا الشوط الثاني بشكل مختلف للغاية لقد كنا الأفضل".
وواصل "مباراة ليفربول لم تكن الأفضل لنا بالتأكيد, ولكن بشكل أخر نحن كنا نملك الفرص الأخطر طوال اللقاء وكنا قريبين من الخروج بالثلاث نقاط, خروج ماتا ولينجارد وهيريرا في الشوط الأول كان غريباً للغاية على الجميع داخل الملعب, لكن نحن لاعبون محترفون نحسن التعامل خلال هذه المواقف".
وأشار "الأمر لم يكن سهل للغاية داخل أرض المباراة, قبل مواجهة ليفربول افتقدنا لجهود لاعبين مهمين للغاية (ماتيتش – مارسياال) , وأرغمنا على تغير خطة المباراة, لكن في النهاية الفريق استطاع ان يتمسك بعد كل ما حدث وقدمنا أداء جيد أمام خط هجوم ليفربول القوى ووقف الحظ أمامنا لنفشل في تسجيل هدف للفوز بالمباراة".
ويحل فريق مانشستر يونايتد غداً الأربعاء الموافق للسابع والعشرون من فبراير الجاري ضيفا على كريستال بالاس لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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