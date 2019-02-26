شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تشيلسي يقرر معاقبة كيبا والان مع التفاصيل

الخليج 365- قررت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي قرار بمعاقبة حارس الفريق الأول كيبا, بعد ما حدثه في شد وجذب بينه وبين مدربه الإيطالي ساري, عندما رفش الحارس إجراء التبديل خلال مباراة فريقه أول أمس أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأصدر النادي قرار بتغريم كيبا بمبلغ مالي مقدر بما يتقضاه أسبوعياً والتبرع بالمبلغ لصالح الجمعية الخيرية لنادي تشيلسي.

ورفض كيبا الخضوع لأوامر مدربه عندما كانت عقارب الساعة تشير للدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني والنتيجة لا تزال 0/0, ليكمل الحارس المباراة ويشارك في الركلات الترجيحية ويخسر تشيلسي اللقب لصالح فريق مانشستر سيتي بنتيجة 4/3.

ونشر حارس تشيلسي أمس الإثنين عبر حسابه الشخصي على تويتر, يبرر انه لم يقصد الاشتباك مع مدربه كما أظهر عدسات الكاميرات وانه كان يحاول ان يخبره انه ليس مصاب وما زال قادر على إكمال ما تبقى من المباراة, لكن الجميع أساء الفهم في النهاية, انا أكن كل الاحترام لساري.

ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة فريق توتنهام غداً على ملعب ستامفورد بريدج ضمن إطار الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.