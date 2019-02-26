شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من النجم المصري محمد صلاح للناشئين والان مع التفاصيل

كشف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن رسالته للأطفال بشأن تحقيق أحلامهم، وتكرار ما حققه في مسيرته الكروية.

وقال صلاح خلال حضوره إحدى الأحداث الدعائية لليفربول: "عندما كنت في مصر لطالما حلمت باللعب لنادٍ كبير، وعندما وصلت لسن 16 عاما لعبت للفريق الأول بنادي المقاولون العرب، وكنت صغيرا وكان حلما بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف: "هذه اللحظة التي أكدت فيها أنها فرصة لا أعرف ما إذا كانت ستتكرر أم لا، لذلك كان يجب أن أقاتل من أجلها وهذا ما فعلته".

وتابع: "بناء الثقة يبدأ أولا من التدريب ومن الشيء الذي فعلته مئات المرات، فكنت أذهب للمباراة بكل ثقة لأنني فعلت ذلك في العديد من المرات".

وواصل: "أجلس بمفردي 3 مرات أسبوعيا لأذكر نفسي بكل شيء حدث لي".

وأتم: "من المهم أن أشارك كل اللحظات مع الأطفال، فيجب عليهم أن يعرفوا أن كل ما وصلت له لم يكن سهلا، لكن إذا قاتلوا من أجل تحقيق ما يريدون فسوف يحققون هدفهم".

ويتصدر صلاح (26 عاما) ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 17 هدفا متساويا مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.