لماذا هتفت الجماهير ضد «كهربا» في لقاء بترو أتليتكو؟

مشهد جديد من مشاهد الخروج عن النص نقلته كاميرات التليفزيون بطله محمود عبدالمنعم "كهربا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثناء استبداله خلال مباراة بترو

تحرير:مصطفى محمود ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

مشهد جديد من مشاهد الخروج عن النص نقلته كاميرات التليفزيون بطله محمود عبدالمنعم "كهربا" نجم فريق الزمالك، أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام بترو أتلتيكو الأنجولي الذي أقيم مساء الأحد على برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية. الكاميرات التقطت اللاعب وهو يغادر الملعب غاضبًا ويبصق على الجماهير التي تواجدت في مدرجات الدرجة الأولى، في مشهد أثار استياء الجميع وتسبب في هجوم على اللاعب من جماهير فريقه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما قرر مجلس إدارة النادي إيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق وتغريمه 300 ألف جنيه.

رد كهربا كهربا رد على الهجوم الذي تعرض له برسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث علق على ذلك قائلًا: «وبالوالدين إحسانًا، أحسن إلى أمي بعدم الوقوف ساكتًا أمام من يعتدي بلفظ خارج وإذا وقفت فكيف أكون محسنًا». وقال كهربا: «يا من ترددون السب، لستم من

رد كهربا

كهربا رد على الهجوم الذي تعرض له برسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث علق على ذلك قائلًا: «وبالوالدين إحسانًا، أحسن إلى أمي بعدم الوقوف ساكتًا أمام من يعتدي بلفظ خارج وإذا وقفت فكيف أكون محسنًا».

وقال كهربا: «يا من ترددون السب، لستم من مشجعي النادي العريق الزمالك، أنتم مندسون على مشجعي الكرة بشكل عام، وننتظر منكم الخروج غير آسفين عليكم.. أما جمهور الزمالك فهو لا يعرف إلا المساندة بجانب ناديه العريق، فهو أهل الانتماء، وجمهور الزمالك الحقيقي سيظل فوق رأسي».

مشهد مكرر

واقعة كهربا في مباراة بترو أتلتيكو وغضبه من استبداله والانفعال على الجماهير ليست الأولى للاعب، حيث سبق واشتبك مع محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك بعد استبداله خلال مباراة الأهلي والزمالك عام 2016 ، واعترض اللاعب بشكل غير لائق على قرار مدربه حتى قرر مجلس الإدارة الموافقة على إعارته لنادي اتحاد جدة السعودي بعد أن رفض محمد حلمي استمرار اللاعب مع الفريق.

لماذا هتفت الجماهير ضد كهربا؟

الشيء الغريب والذي أثار علامات استفهام عديدة، هو لماذا قامت بعض الجماهير التي تواجدت في مدرجات استاد برج العرب، بالهتاف ضد لاعبي الزمالك وضد محمود كهربا تحديدًا بعد مرور 20 دقيقة فقط من اللقاء؟

تصرف هذه المجموعة من الجماهير دفع اللاعب نفسه والمسؤولين في نادي الزمالك إلى الإعلان عن أن المجموعة التي هتفت ضد اللاعبين مجموعة من المندسين على جمهور الزمالك، وهدفهم التأثير على الفريق بالسلب في هذه المرحلة الفاصلة من الموسم، ووصل الأمر أن بعض المسؤولين في القلعة البيضاء قالوا إن هذه المجموعة تم الدفع بها من أطراف أخرى، ترغب في ضرب استقرار فريق الكرة الذي يتصدر مسابقة الدوري.

الأرقام تنصف كهربا

ووفقا للأرقام يعد محمود عبد المنعم كهربا من أهم لاعبي الزمالك في الموسم الجاري إن لم يكن أهمهم وأكثرهم إيجابية وفاعلية على مرمى المنافسين، حيث أحرز 10 أهداف مع الزمالك في بطولة الدوري، ويأتي المركز الثاني بقائمة هدافي الفريق بعد محمود علاء الذي أحرز 12 هدفًا، كما تمكن من صناعة 9 أهداف في المسابقة، أي أنه شارك في 19 هدفًا سجلهم الزمالك هذا الموسم، رغم الفرص العديدة التي أهدرها اللاعب أمام مرمى المنافسين.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وجاء هدف الضيوف عن طريق أزولاو، قبل أن يدرك أوباما هدف التعادل في الوقت القاتل، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى نقطتين وظل في المركز الرابع والأخير، بينما رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن فريق نصر حسين داي الجزائري الذي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكيني المركز الأول بالمجموعة برصيد 6 نقاط.