ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الثلاثاء؟

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يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، ففي الدوري المصري، يواجه الإسماعيلي نظيره طلائع الجيش، في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز، بعدها يلعب المصري ضد إنبي، وتنتهي مواجهات الدوري المصري بلقاء وادي دجلة أمام النجوم، وسنكون على موعد مع انطلاق الجولة الـ28 في الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي ليستر سيتي أمام برايتون، وكارديف سيتي يواجه إيفرتون، وهدرسفيلد يواجه وولفرهامبتون، ونيوكاسل يواجه بيرنلي، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:

- الدوري الإنجليزي ليستر سيتي x برايتون - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء كارديف سيتي x إيفرتون - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء هيديرسفيلد تاون x وولفرهامبتون - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء نيوكاسل يونايتد x بيرنلي – في تمام الساعة العاشرة مساء - الدوري المصري الإسماعيلي

- الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي x برايتون - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء

كارديف سيتي x إيفرتون - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء

هيديرسفيلد تاون x وولفرهامبتون - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء

نيوكاسل يونايتد x بيرنلي – في تمام الساعة العاشرة مساء

- الدوري المصريالإسماعيلي x طلائع الجيش - في تمام الساعة الثالثة عصرًا

المصري البورسعيدي x إنبي - في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء

وادي دجلة x النجوم – في تمام الساعة الثامنة مساء

- كأس إيطاليالاتسيو x ميلان - في تمام الساعة العاشرة مساء



- كأس البرتغالبورتو x سبورتينج براجا – في تمام الساعة العاشرة والربع مساء

- كأس اليونانأتروميتوس × أيك أثينا - في تمام الساعة السابعة مساء ليستر سيتي x برايتون - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءكارديف سيتي x إيفرتون - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءهيديرسفيلد تاون x وولفرهامبتون - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءنيوكاسل يونايتد x بيرنلي – في تمام الساعة العاشرة مساء- الدوري المصريالإسماعيلي x طلائع الجيش - في تمام الساعة الثالثة عصرًاالمصري البورسعيدي x إنبي - في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءوادي دجلة x النجوم – في تمام الساعة الثامنة مساء- كأس إيطاليالاتسيو x ميلان - في تمام الساعة العاشرة مساء- كأس البرتغالبورتو x سبورتينج براجا – في تمام الساعة العاشرة والربع مساء- كأس اليونانأتروميتوس × أيك أثينا - في تمام الساعة السابعة مساء

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