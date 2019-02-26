انت الان تتابع بعد واقعته مع ساري.. تشيلسي يخصم راتب أسبوع من كيبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
قرر تشيلسي معاقبة الحارس كيبا أريزابالاجا بخصم راتبه لمدة أسبوع، بعدما رفض استبداله أمام مانشستر سيتي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وقال تشيلسي في بيان بموقعه على الإنترنت: "اتخذ النادي قرارا بتغريم كيبا راتبه لمدة أسبوع واحد والتبرع به لمؤسسة تشيلسي"، علمًا بأن السيتي توج بأول ألقاب الموسم، وهو اللقب السادس للفريق في البطولة، والثالث في السنوات الأربع الأخيرة، إلا أنه لم يأت بسهولة، بعدما قدم تشيلسي مباراة جيدة لا سيما من الناحية الدفاعية، عكس مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري، والتي انتهت بفوز سيتي بسداسية نظيفة.
وبدا أن كيبا أريزابالاجا يعاني من إصابة، بعدما منع سيرجيو أجويرو من التسجيل في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، وطلب منه المدرب ماوريسيو ساري الخروج، لكن بعدما توقف اللعب، وطلب الحكم الرابع من أريزابالاجا الخروج ومشاركة الحارس البديل ويلي كاباييرو، أصر الحارس الإسباني على أنه جاهز للعب ورفض الخروج
وبدا أن كيبا أريزابالاجا يعاني من إصابة، بعدما منع سيرجيو أجويرو من التسجيل في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، وطلب منه المدرب ماوريسيو ساري الخروج، لكن بعدما توقف اللعب، وطلب الحكم الرابع من أريزابالاجا الخروج ومشاركة الحارس البديل ويلي كاباييرو، أصر الحارس الإسباني على أنه جاهز للعب ورفض الخروج وسط غضب واضح من ساري.
وفقد ماوريسيو ساري أعصابه وكاد يمزق ملابسه، بل وتوجه إلى النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس قبل أن يعود مجددا ليستكمل اللقاء، وسط دهشة كبيرة من زولا وعصيان تام من كيبا وحزن واضح على ملامح ويلي كاباييرو، الذي بقى على الخط، وضاع أمله في الدفاع عن تشيلسي في ركلات الترجيح.
وقال ماوريسيو ساري بعد المباراة، إنه حدث "سوء فهم كبير" لأنه اعتقد أن أريزابالاجا يعاني من شد عضلي، بينما أكد الحارس أنه سليم واستمر في الملعب.
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