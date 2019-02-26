انت الان تتابع هوكي.. شنايدر ينقذ 34 محاولة في فوز ديفلز على كندينز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص
تفوق نيو جيرسي ديفلز على نظيره مونتريال كندينز، بنتيجة 2-1، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، وأحرز ناثان باستيان، أول هدف في مسيرته بالشوط الأول، وأضاف زميله كورتيس جابرييل هدفه الثاني في المسابقة في الشوط الثاني، ليحقق ديفلز الانتصار على مونتريال كندينز، وخاض كونور كاريك، مباراته الأولى مع ديفلز، وأسهم في صناعة الهدفين، بينما أنقذ الحارس كوري شنايدر، 34 محاولة على مرماه، وكان من أسباب الانتصار أيضًا، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء.
وجاء هدف كندينز الوحيد، عن طريق بول بايرون، لكن الفريق خسر في النهاية للمرة السادسة في آخر 8 مباريات، بينما أنقذ الحارس كاري برايس، 20 محاولة. وكان ماتس زوكاريلو قد سجل هدفا وصنع آخر، في مباراته الأولى مع دالاس ستارز، وتصدى الحارس أنطون خودوبين إلى 44 محاولة على مرماه، ليقودا فريقهما للفوز 4-3 على شيكاجو
وجاء هدف كندينز الوحيد، عن طريق بول بايرون، لكن الفريق خسر في النهاية للمرة السادسة في آخر 8 مباريات، بينما أنقذ الحارس كاري برايس، 20 محاولة.
وكان ماتس زوكاريلو قد سجل هدفا وصنع آخر، في مباراته الأولى مع دالاس ستارز، وتصدى الحارس أنطون خودوبين إلى 44 محاولة على مرماه، ليقودا فريقهما للفوز 4-3 على شيكاجو بلاكهوكس.
لكن بداية زوكاريلو الجيدة لمشواره مع ستارز، انتهت في الفترة الثانية بعدما تصدى لتسديدة بذراعه، وأبلغ الصحفيين بعد المباراة بأنه يعتقد أنه أصيب بكسر في الذراع وأعلن الفريق أن اللاعب من المتوقع غيابه لأربعة أسابيع.
وأحرز جو بافلسكي ثلاثية ليقود سان هوزيه شاركس للفوز 5-3 على ديترويت رد وينجز، وفاز كالجاري فليمز 2-1 على أوتاوا سناتورز بفضل هدف سجله أوستن زارنيك قبل 40.7 ثانية على النهاية.
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