شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يطير إلى ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سافر مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ألمانيا صباح اليوم الثلاثاء من أجل الخضوع لفحص طبي شامل للاطمئنان على إصابته التي يعاني منها في الركبة.

وكان مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور قد قرر سفر «فتحي» إلى ألمانيا من أجل معالجته بالشكل الأمثل وتحديد مدى الإصابة، حتى يتسنى له العودة للملاعب في أقرب وقت.