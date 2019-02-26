سييرا يبدأ مهمة إنقاذ النمور بالاستعداد للديربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

بدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد (القديم - الجديد)، التشيلي خوسيه لويس سييرا أمس، مهمته بقيادة التدريب الذي جرى عقب توقيعه العقد مع إدارة النادي بمدينة دبي لتسلم رئاسة الجهاز الفني خلفا للكرواتي المقال سلافن بيلتش.

وستكون أولى مهام سييرا مواجهة الديربي أمام الند التقليدي الأهلي الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 22 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبموجب العقد سيقود سييرا الاتحاد حتى نهاية الموسم الحالي مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة النادي كمحاولة أخيرة لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط الذي ظل يلازم الفريق بتواجده في المركز قبل الأخير بسلم الترتيب العام. وتأمل إدارة النادي في أن يكون سييرا هو رجل المرحلة نظير معرفته بالفريق وأوضاعه حتى بعد تركه، ومتابعته الدقيقة للفريق، حسبما أكده رئيس النادي لؤي ناظر.

وسيجري سييرا تعديلا على قائمة الأسماء الأجنبية المرفوعة للمشاركة في دوري أبطال آسيا التي اعتمدها بيلتش مسبقا، حيث ستشمل الثنائي، التشيلي كارلوس فيلانويفا والمغربي مروان داكوستا، إضافة للصربي ألكسندر بريجوفتش والأسترالي جورمان.

على صعيد متصل، ودع المدرب السابق، سلافن بيلتش اللاعبين أمس عقب وصوله إلى صيغة اتفاق نهائي مع إدارة النادي حول مستحقاته المالية قبل مغادرته.

يذكر أن سييرا تسلم تدريب الاتحاد في الفترة الأولى بدءا من 30 يوليو 2016، إبان فترة إدارة أحمد مسعود واستمر مع الفريق موسمين، حقق خلالهما بطولتي كأس ولي العهد 2017، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2018.