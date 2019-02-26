شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لأندية الأهلى والزمالك وبيراميدز والمقاصة يخطرهم بتأجيل مبارياتهم فى كأس مصر لأجل غير مسمى. وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، لـ"الخليج 365"، إنه تم إخطار الأندية بتأجيل المباريات لأجل غير مسمى.

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