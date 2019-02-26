شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يتأهل لمواجهة مروان الشوربجى فى ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصرى طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً، إلى الدور ربع النهائى من بطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً بمدينة شيكاغو الأمريكية، والتى تستمر حتى الثانى من مارس المقبل، حيث تبلغ قيمة الجوائز المادية للبطولة 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا على مواطنه محمد أبو الغار المصنف التاسع، بثلاثة أشواط لشوطين فى مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 5-11، 11-4، 8-11، 13-11، 11-3.

بهذه النتيجة ضرب طارق مؤمن موعدا مع مروان الشوربجى المصنف الثامن عالميا فى ربع نهائى البطولة.