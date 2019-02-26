شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رضا عبد العال "حاوى التسعينيات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر رضا عبد العال أحد النجوم المصرية البارزة فى عالم الساحرة المستديرة خلال حقبة التسعينيات، حيث لعب عبد العال للقطبين الأهلى والزمالك، فى مركز لاعب الوسط وتميز أداؤه فى الملعب بتغير حركته واتجاهه سريعًا، بالإضافة إلى دقة تمريراته للمهاجمين التى تجعل المهاجمين دائمًا صوب المرمى بخلاف مهارته الفائقة فى المراوغة.

بدأ عبد العال أو الحاوى كما لقبته الجماهير، لعب كرة القدم فى سن 10 سنوات، ثم انضم إلى نادى الزمالك فى موسم 1987–1988 بعد أن شاهده مسئولو الزمالك أثناء مباراة تجريبية للقلعة البيضاء مع نادى النيل للأدوية، واستمر مع الفريق لمدة 6 سنوات، ونجح فى تحقيق ثلاث بطولات للدورى وبطولتين كأس مصر، والبطولة الأفروآسيوية.

وبعد نهاية موسم 1992–1993، كانت أول وأكبر ضجة عن انتقال لاعب من نادٍ لآخر حيث قرر عبد العال الرحيل عن الزمالك والانتقال لغريمه التقليدى النادى الأهلي.

ولعب رضا عبد العال للأهلى بعد محاولات مستميتة من مسئولى نادى الزمالك للإبقاء عليه ووصل سعر رضا عبد العال إلى 625 ألف جنيه وهو رقم قياسى فى ذلك الوقت.

”الخليج 365” يسلط الضوء على حياة نجم القطبين السابق فى الصور التالية:

رضا عبد العال لاعب الاهلى والزمالك السابق



رضا عبد العال



رضا عبد العال في الأهلى



رضا عبد العال وأحمد مرتضى منصور



عبد العال بقميص الأهلى



عبد العال مع الأهلى