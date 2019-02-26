عبد الحفيظ: ليس لدينا تعليمات بخوض مباراة بيراميدز في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه ليس لديه تعليمات بخوض مباراة بيراميدز يوم الخميس في كأس مصر، مضيفًا أنه في حال صدور أي قرارات جديدة من اتحاد الكرة فإنه سيعود إلى رئيس النادي محمود الخطيب.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى عدد من التعديلات على جدول مباريات البطولات المحلية ومنها تبديل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري لتكون في كأس مصر، وهو ما لم يقبله النادي الأهلي وأكدت الإدارة تمسكها بالجدول.

وقال عبد الحفيظ من خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت صباح الثلاثاء: "ليس لدينا تعليمات بخوض مباراة بيراميدز الخميس."

وكان النادي الأهلي قد قرر إلغاء الحصة التدريبية الخاصة بيوم الثلاثاء وهو ما يؤكد عدم خوض الأحمر لمباراة الخميس.

أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة كان قد خرج بتصريحات يوم الاثنين من خلال برنامجه على أون سبورت وأكد أن الساعات المقبلة قد تشهد أبناءًا خاصة بالمباريات، واصفًا هذه الأنباء بالسعيدة.

وقال شوبير من خلال مداخلة صباح السبت مع عبد الحفيظ: "لو حدث تغيير في قرار من جانب اتحاد الكرة، كيف سيتصرف الأهلي؟"

ورد عبد الحفيظ: "سنعود في هذا الوقت للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة."

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباريات الكأس وعليه فإن الأبيض لن يواجه المقاصة يوم الأربعاء.

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن عدد من الأمور الخاصة بالفريق مثل التجديد لعناصر الفريق والحديث هنا عن الدولي المغربي وليد أزارو وأحمد حمودي حيث قال: "الحديث عن تجديد أزارو لم وقته حاليًا، مازال لديه في عقده موسمين، نأخذ هذه الأمور في مراحلة، وفيما يخص حمودي لم نفتح معه قنوات الاتصال بشأن التجديد."

وعن انتهاء ضغط المباريات للأحمر خلال الفترة المقبلة قال عبد الحفيظ: "الفريق بدأ في استعادة العناصر المصابة، لكن ضغط المباريات في الفترة الماضية تؤكد أن النادي الأهلي أكثر فريق تحمل والتزم بجدول الدوري، هناك بعض الفرق لم تتحمل ضغط المباريات لأكثر من أسبوعين."

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالإشادة بالفريق خاصة في المباراة الأخيرة في الدوري أمام الجونة مؤكدًا أن حالة الفريق وعقلية اللاعبين هي ما تصنع الفارق.