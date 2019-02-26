رياضة | كريستيانو رونالدو يثير الجدل في إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يثير الجدل في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز يوفنتوس بأقل مجهود (1-0) على بولونيا، أمس الأحد، في الدوري الإيطالي، بينما ظلت تقنية الفيديو تحت المجهر، بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل، احتسبت في الدقيقة 101، خلال التعادل (3-3) بين فيورنتينا وضيفه إنتر ميلان.

وفيما يلي، نستعرض أبرز 5 نقاط، من الجولة الـ25 للكالتشيو:

* إرهاق رونالدو

بدا لاعبو يوفنتوس في حالة إرهاق، وربما كانت أذهانهم مشغولة بدوري أبطال أوروبا، خلال الفوز (1-0) على بولونيا، وكان أكثرهم ظهورا بهذه الحالة، هو كريستيانو رونالدو، ما أثار التساؤلات حول احتياجه للراحة.

فقد سنحت للاعب، البالغ من العمر 34 عاما، والذي شارك في 33 مباراة هذا الموسم، فرصة واحدة حقيقية، في الوقت المحتسب بدل الضائع، وكانت من هجمة مرتدة، بينما كان يسعى لاعبو بولونيا لإدراك التعادل.

وطبق المدرب ماسيمليانو أليجري، سياسة التناوب بين اللاعبين، لكن رونالدو ظل يشارك بشكل شبه دائم.

ولعب رونالدو أساسيا، في 24 من إجمالي 25 مباراة، في الدوري، وغاب عن لقاء واحد فقط، في دوري الأبطال، بسبب الإيقاف.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ربما تكون هذه أسوأ مباراة لرونالدو هذا الموسم.. بدا منهكا جسمانيا وذهنيا".

* غضب إنتر ميلان