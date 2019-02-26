شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد سعد سمير من حسابات المنتخب.. و"مودى" المقاصة البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على بعض الأسماء التى ستنضم فى معسكر مارس المقبل الذى يتخلله مباراتان، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم 22 أو 23 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر، ثم مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس.

واستقر الجهاز الفنى على خروج بعض اللاعبين من حساباته لتراجع مستواهم فى الفترة الأخيرة من بينهم سعد سمير مدافع الأهلى، ورغبة أجيرى فى منح الفرصة لبعض الوجوه مثل محمود متولى لاعب الإسماعيلى وأحمد عبد العزيز مودى لاعب مصر المقاصة ومحمود علاء مدافع الزمالك.

كما يدرس الجهاز الفنى إراحة بعض اللاعبين الأساسيين بعد حسم التأهل رسمياً لأمم أفريقيا، مثل محمد صلاح نجم ليفربول وأحمد حجازى لاعب وست بروميتش ومحمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى وأحمد المحمدى لاعب أستون فيلا.