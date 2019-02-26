القيعي: ما حدث من الزمالك قبل "أخطر مباراة" لا يمكن تفسيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي، عن دهشته من تراجع مجلس إدارة الزمالك عن طلب تأجيل مباراة مصر المقاصة في كأس مصر، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن تفسيره.

وقال القيعي في برنامجه "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي: "ما حدث بالأمس لا يمكن تفسيره، قيل كيف سيلعب الزمالك يوم 27 فبراير قبل أن يسافر بعدها لخوض مباراة بترو أتلتيكو يوم 3 مارس".

وأضاف: "المباراة المقبلة للزمالك في الكونفدرالية أمام بترو أتلتيكو أصبحت الأخطر له طوال العام لأنها عنق الزجاجة، حيث إذا استطاع حصد الثلاث نقاط سيتمكن من مواصلة مشواره في المسابقة الإفريقية".

وأوضح: "الزمالك كان على حق في تأجيل مباراة المقاصة، لكن المذهل أن كل هذه الانتفاضة لصالح نادي الزمالك تبدلت للنقيض خلال ساعة واحدة فقط، حيث قرر رفض التأجيل بشكل غريب".

وأتم مستشار التعاقدات بالأهلي تصريحاته قائلا: "أين صالح الكرة المصرية وتكافؤ الفرص؟".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك تراجع عن طلب تأجيل مباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقرر الأبيض خوض مباراة الفريق الفيومي في موعدها قبل السفر إلى أنجولا لخوض مباراة بترو أتلتيكو، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات للكونفدرالية والمقرر لها يوم 3 مارس المقبل.

وكان الزمالك يرحب بتأجيل المباراة في الفترة الحالية بسبب ضغط المباريات ورحلة السفر التي تستغرق ثماني ساعات، قبل أن يتراجع عن موقفه ويوافق على خوض المباراة في توقيتها المحدد.

جدير بالذكر أن الأهلي يرفض مواجهة بيراميدز في كأس مصر ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة، بعدما قرر اتحاد الكرة إقامتها يوم الخميس المقبل بدلا من مباراة الفريقين في الدوري المصري.