حازم إمام بدلا من كهربا "المعاقب" في قائمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ضم الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس الظهير الأيمن حازم إمام إلى معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادًا لمباراة مصر المقاصة في كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وغادر محمود كهربا جناح الزمالك معسكر الفريق الأبيض بعدما قرر مجلس إدارة النادي معاقبته بالإيقاف لأجل غير مسمى بسبب واقعة بصقه على الجماهير بعد استبداله خلال مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي التي انتهت (1-1) في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

ويغيب عن الزمالك أربعة لاعبين، حيث استبعد الجهاز الفني كلا من مصطفى فتحي ومحمد عنتر للإصابة، ومحمد إبراهيم ومحمد حسن لأسباب فنية.

وتضم قائمة الزمالك 22 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز وحازم إمام وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد مصطفى "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وإبراهيم حسن وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.