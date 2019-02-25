وادي دجلة يختار 20 لاعبا للقاء النجوم غدا بالدوري

تاكيس جونيس المدير الفنى لوادي دجلة أعلن اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى لوادي دجلة، قائمة فريقه للقاء النجوم غدًا الثلاثاء بستاد بترو سبورت ضمن الجولة 24 للدوري الممتاز. وضمت قائمة دجلة 20 لاعبًا هم.. محمد عبد المنصف وخالد وليد و إسحاقو يعقوبو و خالد رضا و أسامة العزب و رمزى خالد و دودو الجباس ويايا سوماهورو ومصطفى طلعت ومحمد هلال وعمرو صالح ومحمد عبد العاطى وحسام عرفات وأحمد حسن ومحمد جمال بيبو وأحمد رمضان بيكهام وإبراهيم عايش ومحمود مرعى وأحمد سعيد وإبراهيما نداى.

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