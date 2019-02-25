شاهد.. أحمد حسن كوكا يحتفل بـ "الهاتريك"

كتب - عادل أبو الفضل: احتفل أحمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف أولمبياكوس اليوناني بالثلاثية التي أحرزها خلال مباراة فريقه أمام أوميلوس فيلاثلون هراكليوس مساء اليوم الاثنين، في الدوري اليوناني. في الدوري اليوناني. ونر كوكا تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة لكرة المباراة معلقاً "سعيد للغاية بالهاتريك". وسجل كوكا الهدف الثاني والرابع والخامس، لفريقه في الدقائق ٣٦، ٤٦، ٦٠. يذكر أن أولمبياكوس يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري اليوناني برصيد 51 نقطة، بفارق 9 نقاط عن باوك المتصدر.

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