مؤمن زكريا يعلن فسخ عقده مع أحد

مؤمن زكريا كتب - محمد اللاهوني أعلن مؤمن زكريا ، مهاجم الأهلي ، فسخ إعارته إلى نادي أحد السعودي لنهاية الموسم. وقال مؤمن عبر حسابه بموقع انستجرام:" الحمد لله تم إنهاء العقد بيني وبين نادي أحد على خير بالتراضي.. وأتمنى بقاء نادي أحد بالدوري". وكان سعود الحربي رئيس نادي أحد قد أعلن في تصريحات إذاعية أن مؤمن زكريا لن يستمر في الفريق.

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