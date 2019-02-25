رياضة | أجواء مشتعلة قبل كلاسيكو الكأس في البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجواء مشتعلة قبل كلاسيكو الكأس في البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية ، نفاذ جميع تذاكر كلاسيكو الكأس الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو. وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن جميع تذاكر مباراة كلاسيكو الكأس قد بيعت بالكامل، وتتراوح أسعار التذاكر تتراوح 75 يورو إلى 265 يورو.

الكلاسيكو هذا الأربعاء سيكون في السانتياجو بيرنابيو . مع بقاء أقل من 48 ساعة لريال مدريد وبرشلونة ليقرروا من سيحسم الصعود إلى المباراة النهائية ، لم يكن هناك الكثير من التذاكر المتاحة في شباك التذاكر وتم بيعها صباح الاثنين.

في بداية الصباح كان هناك 23 مقعدًا متاح فقط ، منتشرة في جميع أنحاء المدرج الأبيض ، لكنها نفذت بشكل سري.

يستضيف البرنابيو برشلونة لأول هذا الموسم ، على عكس مباريات الدوري ، كنا نشاهد بعض المقاعد فارغة ، لكن في هذا الكلاسيكو سيكون الوضع متغير.