رياضة | فاسكيز ينذر برشلونة قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاسكيز ينذر برشلونة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد الإسباني تحذيرًا قويًا لبرشلونة قبل كلاسيكو الكأس على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل. وتحدث لوكاس فاسكيز في تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو عن مباراتي الكلاسيكو ضد برشلونة في الكأس والليجا. وأكد فاسكيز أن جميع اللاعبين دون تمييز على استعداد للعب مباراة الكلاسيكو ، وبسؤاله ، هل مباراة الكلاسيكو يتم فيها قياس مستوى اللاعبين؟ ، رد جناح ريال مدريد: لا أعتقد ذلك ، هذه المُباريات التي نحب جميعاً أن نلعبها ، نحن نحب هذا النوع من المباريات ضد برشلونة لأنها تتطلب الحد الأقصى من الجهد.

وستقام مباراتي الكأس والليجا في سانتياجو بيرنابيو ، وهو الأمر الذي سيدفع الفريق نحو الفوز معتمدًا على السلاح رقم 12 وهو الجمهور ، وفي هذا الصدد ، قال فاسكيز: بدعم جماهيرنا في البرنابيو سيكون كل شيء أسهل ضد البارسا، والكلاسيكو يتطلب الحد الاقصى، نحن حريصون ولدينا رغبة كبيرة في الفوز بكلاسيكو الكأس والليجا.