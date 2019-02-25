رياضة | صدمة لمارسيلو وبيل قبل معركة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة لمارسيلو وبيل قبل معركة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني غريمه التقليدي برشلونة مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين برشلونة والريال على ملعب الكامب نو.

ووجهت صحيفة الماركا الإسبانية صدمة قوية للثنائي جاريث بيل ومارسيلو بعد استبعادهم من التشكيلة المتوقعة للكلاسيكو على حساب فاسكيز وريجيلون على الترتيب.

وكشفت الماركا عن ملامح تشكيلة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو ، وجاءت كالآتي:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ريجيلون ، فاران ، كارفاخال ، سيرجيو راموس.

خط الوسط: توني كروس ، كاسيميرو ، مودريتش.

خط الهجوم: بنزيمة ، فينيسيوس جونيور ، لوكاس فاسكيز.