رياضة | بنزيمة يلوم رونالدو .. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيمة يلوم رونالدو .. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى الفرنسي الدولي كريم بنزيمة، مهاجم نادي ريال مدريد، أن انخفاض معدله التهديفي في المواسم الماضية كانت بسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق والمنتقل إلى يوفنتوس.

وقال بنزيمة في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "تعودت على اللعب لصالح كريستيانو رونالدو، وكنت أعمل دائماً على مساعدته لتسجيل معدل تهديفي كبير".

وأردف: "كنت دائماً في الخلف، أما الآن فأنا قائد الهجوم في نادي ريال مدريد، والآن عاد الأمر إلي لأثبت رغبتي في تسجيل الأهداف".

ويتصدر بنزيمة قائمة هدافي الريال بمختلف البطولات خلال الموسم الحالي برصيد 20 هدفا خلال 40 مباراة خاضها مع الملكي.

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