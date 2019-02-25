رياضة | هل طرد ساري "كيبا" من تدريبات تشيلسي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل طرد ساري "كيبا" من تدريبات تشيلسي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال أزمة الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي مستمرة مع البلوز بعد واقعته مع ساري المدير الفني للفريق.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن عدسات الكاميرات التقطت كيبا هو يغادر مران تشيلسي اليوم، بالرغم من أزمته مع ساري في مواجهة مانشستر سيتي.

وشارك حارس البلوز في جلسة الاستشفاء مع لاعبي البلوز اليوم في صالة الألعاب الرياضية، مع باقي زملائه الذين شاركوا في مواجهة مان سيتي.

وشهدت مباراة مان سيتي أمام تشيلسي لقطة مثيرة للجدل، حيث رفض كيبا النزول إلى الخروج من الملعب، في نهاية الوقت الإضافي، بعدما قرر ساري استبداله بكاباييرو، قبل ركلات الترجيح.

ساري دخل في حالة ذهول كبيرة بعد أن شاهد كيبا يعترض على قرار تغييره، وكان على وشك الخروج من الملعب والاتجاه إلى غرف خلع الملابس.

مانشستر سيتي توج ببطولة كأس كاراباو، بعدما فاز على تشيلسي بنتيجة 4\3، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.