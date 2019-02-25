رياضة | خاص - مصطفى فتحي يغادر إلى ألمانيا غدا

كشف مصدر مقرب من مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد سفر اللاعب إلى ألمانيا.

ويغادر اللاعب غدا الثلاثاء من أجل الخضوع لفحص طبي شامل على ركبته لتحديد إصابته ومعرفة أسباب الآلام التي يعاني منها.

وحصل اللاعب خلال الساعات الماضية على التأشيرة وأنهى إجراءات سفره.

كشف مصدر بفريق الزمالك عن استمرار محمود كهربا لاعب الفريق في المعسكر المقام ببرج العرب استعدادا لمباراة المقاصة.

وكان الزمالك قد واصل الانتظام في معسكره منذ أمس عقب مواجهة بتروأتليتكو استعدادا لمواجهة المقاصة في دور ال٨ لكأس مصر الأربعاء المقبل.

وأكد المصدر أن جروس تمسك باستمرار اللاعب ورفض خروجه من المعسكر على الرغم من قرار رئيس النادي بإيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق وتغريمه ٣٠٠ ألف جنيه بسبب ما بدر منه بالبصق على الجماهير التي هاجمته أمس أثناء خروجه من الملعب بعد تغييره أمام بتروأتليتكو.

ويسعى جروس لإنهاء الأزمة والتدخل للعفو عن اللاعب والاكتفاء بالعقوبة المالية من أجل الاستفادة الفنية من اللاعب في المباريات المقبلة.