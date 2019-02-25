رياضة | صدمة في ليفربول بسبب فيرمينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في ليفربول بسبب فيرمينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار البرازيلي فيرمينيو مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي شكوك كبيرة حول مشاركته في اللقاء المقبل للريدز أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ذكر موقع ليفربول إيكو الإنجليزي، أن الجهاز الفني للفريق يتجه لعدم المخاطرة بجهود البرازيلي فيرمينيو بعد تعرضه للإصابة يوم امس الاحد أمام مانشستر يونايتد بالدوري.

واضاف الموقع، أن هناك شكوك كبيرة ، حول إمكانية لحاق فيرمينو بمباراة واتفورد المقبلة، على ملعب آنفيلد، يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

ولا يزال ليفربول ينتظر نتيجة الكشف الطبي الذي خضع له فيرمينيو في الساعات الماضية لتحديد مدة غيابه عن الفريق.