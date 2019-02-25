رياضة | على غرار كيبا.. 10 نجوم رفضوا تبديلهم أثناء المباريات أبرزهم رونالدو وميسي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على غرار كيبا.. 10 نجوم رفضوا تبديلهم أثناء المباريات أبرزهم رونالدو وميسي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر تشيلسي لقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على يد مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبياً في الوقت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافيين.

شهدت المباراة واقعة غريبة وهي رفض كيبا حارس مرمى تشيلسي التبديل في الدقائق الأخيرة من المباراة على الرغم من إصرار ساري على نزول كابيارو لأنه أفضل في ركلات الترجيح إلا أن الحارس لم يخرج من اللقاء.

واقعة كيبا لم تكن الأولى في الملاعب، حيث رفض 10 نجوم التبديل أثناء المباريات واعترض الكثيرون منهم على تبديلهم أبرزهم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي نجم برشلونة.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أبرز اللاعبين الذين رفضوا أو اعترضوا على تبديلهم أثناء المباريات:-

- كريستيانو رونالدو :

في 2016 أثناء مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، رفض كريستيانو رونالدو عندما كان في صفوف ريال مدريد تبديل زين الدين زيدان له أثناء المباراة.

- ليونيل ميسي :

في 2016، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، رفض استبدال لويس إنريكي المدير الفني السابق للبلوجرانا خلال مباراة إيبار في الدوري ضمن الجولة الثامنة من البطولة. ونشرت الصحيفة مجموعة من الصورة وقامت بالتعليق عليها مشيرة إلى أن ميسي رفض الإلتزام بتعليمات المدير الفني في المباراة أو الخروج حين حاول أن يطلب منه ذلك بعد أن سجل هدفه في المباراة. وسجل ميسي هدف واحد في مباراة الأمس بالدقيقة 72، وحين كان عائدا من الاحتفال حاول لويس انريكي أن يتحدث إليه ليبلغه بأن منير الحدادي سوف يدخل إلي المباراة بدلا منه، فما كان من اللاعب إلا أن تجاهله وتركه دون أن يرد عليه. وقام المدير الفني بعد ذلك بإخراج نيمار دا سيلفا من اللقاء ونزل الحدادي بدلا منه لتكون واقعة سيئة بالنسبة لصاحب الـ27 عاما إذا ثبت صحتها.

- إيسكو :

في 13 مارس 2016، غضب النجم الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني أثناء تبديل زين الدين زيدان له في مباراة الفريق أمام لاس بالماس في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني والتي فاز بها الملكي بشق الأنفس على لاس بالماس بهدفين مقابل هدف.

- إبراهيموفيتش :

رفض إبراهيموفيتش تبديل البرتغالي جوزيه مورينيو عندما كان في صفوف إنتر ميلان الإيطالي وسجل هدف بعدها

- نيمار :

اعترض البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عندما كان لاعباً في صفوف برشلونة الإسباني على قرار مدربه آنذاك لويس إنريكي باستبداله وإشراك زميله تشافي هيرنانديز خلال مواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني الموسم الماضي 2016-2017.

- آدم ليايتش :

تعرض الصربي آدم ليايتش للضرب من مدربه عندما كان لاعبه في فيورنتينا الإيطالي بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على قرار استبداله من إحدى مباريات الدوري الإيطالي موسم 2011-2012.

- ماريو بالوتيلي :

رفض ماريو بالوتيلي نجم نيس الفرنسي حاليا مغادرة الملعب خلال أحداث مباراة مانشستر سيتي ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية قبل أن يغادر ويدخل في مناقشة حادة مع مدربه في ذلك الوقت روبيرتو مانشيني.

- مسعود أوزيل :

اعترض أوزيل نجم آرسنال حاليًا على استبداله من جوزيه مورينيو عندما كان لاعباً في صفوف ريال مدريد في إحدى مباريات الدوري الإسباني أمام غرناطة عام 2013، حيث ظهر عليه الحزن الشديد وفور مغادرته أرض الملعب ذهب مباشرة إلى غرفة خلع الملاعب وتجاهل مصافحة مدربه.

- ميدو :

اعترض أحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة السعودي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2006 على قرار استبداله من قبل المعلم حسن شحاتة أثناء مواجهة مصر والسنغال في الدور قبل النهائي للبطولة وكادت الأمور تتطور إلى الاشتباك بالأيدي لولا تدخل حسام حسن.

- شيكابالا :

يعتبر شيكابالا نجم الزمالك السابق وأبولون اليوناني الحالي من اللاعبين المثيرين للجدل، حيث له واقعتين مع رفضه الاستبدال أثناء المباريات، الأولى مع حسن شحاته عندما كان مديرًا فنيًّا للقلعة البيضاء في 13 مايو 2012 أثناء مشاركة الزمالك في أحد البطولات الأفريقية.

أما الواقعة الثانية في 27 يوليو 2016، عندما خرج غاضبا وتجاهل مصافحة محمد حلمي المدير الفني للفريق في أحد مباريات الزمالك في الدوري.