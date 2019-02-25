شكرا لقرائتكم خبر عن نجم روما جاهز للديربي أمام لاتسيو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت بعض التقارير الصحفية الإيطالية عن إمكانية لحاق اليوناني كوستاس مانولاس لاعب روما بمباراة لاتسيو بالكالتشيو.

ويصطدم روما بنظيره لاتسيو يوم السبت القادم على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، أن الإصابة التي تعرض لها مانولاس في مباراة فروسينوني أقل خطورة مما كان متوقعا.

وتابعت، الاختبارات الطبية على كاحل المدافع اليوناني، أظهرت عدم وجود كسر، وأن الألم سينخفض في الأيام القادمة.

وأتمت، مانولاس سيكون جاهز للمشاركة أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي، لكن من المتوقع أن يبقيه دي فرانشيسكو مدرب روما على مقاعد البدلاء حتى يضمن مشاركته في مباراة بورتو بدوري الأبطال.

يحتل روما المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز السادس برصيد 38 نقطة.