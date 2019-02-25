محمد عواد يكشف موقفه من الانضمام للمنتخب

وأكد، حارس مرمى الوحدة السعودى، أن الأشعة التى خضع لها أثبتت تعرضه للإصابة بمزق من الدرجة الأولى إلى الثانية فى عضلة السمانة، متمنيًا من الله الشفاء العاجل.

وأضاف عواد علر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تواصلت مع الجهاز الفني والجهاز الطبي للمنتخب وسأخوض تدريبات على فترتين خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله وسأقاتل من أجل اللحاق بمباراة الهلال المقبلة إن شاء الله أو مبارة النصر يوم 16".

وتابع حارس الوحدة السعودى: "بعدها سأكون جاهزًا للمعسكر إذا وقع على الاختيار سأكون جاهزًا تمامًا باْذن الله تعالي لأنال شرف تمثيل منتخب مصر بإذن الله تعالى".

كان أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، أكد أن عواد لن يلحق بمعسكر الفراعنة فى مارس المقبل، الذى يشهد مباراتىّ النيجر ونيجيريا.