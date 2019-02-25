شكرا لقرائتكم خبر عن سيميونى مهدد بعقوبات من "يويفا" لهذا السبب والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم قرر فتح تحقيق حول الحركة غير الأخلاقية التى قام بها الأرجنتينى دييجو سيميونى المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد خلال مواجهة يوفنتوس الإيطالى.

وبالغ سيميونى بالاحتفال بطريقة وإشارة خارجة عقب تسجيل الروخى بلانكوس للهدف الأول عن طريق خوسيه خيمينيز بالمباراة التى حسمها لصالحه بهدفين دون مقابل، فى ذهاب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن تقرير المباراة كشف للاتحاد الأوروبى بعض العلامات الدالة على مخالفة سيميونى طبقا للوائح المتعلقة بالسلوك غير اللائق، مضيفة أن "يويفا" بدأت فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المدرب الأرجنتينى وهو ما يهدد بتوقيع عقوبة عليه.