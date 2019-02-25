انت الان تتابع على طريقة مرّ أعرابي.. بيراميدز: «إحنا الجايين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددًا من صور لاعبيها خلال مشاركتهم في مباريات الدوري المصري الممتاز، وعلقت الصفحة على الصور بالتعليق الآتي "مر أعرابي على قوم فسألهم متى ترحلون؟ فأجابوا "لا شمال ويمين ده إحنا الجايين". وكانت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز قد نشرت اليوم الإثنين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن توجه فريقه إلى مدينة الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأهلي في دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.

ونشر الحساب الرسمي لفريق بيراميدز عبر "فيسبوك"، "يتوجه غدًا الثلاثاء فريق بيراميدز إلى مدينة الإسكندرية تمهيدًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة فريق النادي الأهلي في لقاء دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والمقرر له يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية". يذكر أن اتحاد الكرة المصري