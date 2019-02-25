انت الان تتابع قبل 48 ساعة من موقعة بيراميدز.. فرمان جديد من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

أبلغ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لاعبي الفريق بمنحهم راحة إضافية من المران الجماعي الذي كان مقررا إقامته عصر غدًا الثلاثاء. وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين بعد تخطي عقبة الجونة أمس في الجولة الـ24 من مباريات الدوري العام. وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية من مران غدًا، نظرًا لضغط المباريات التي تعرض له الفريق.

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أعلنت عن التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، وقررت إقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري. ويبدو من قرار الجهاز الفني للأهلي، أنه تم إبلاغ الفريق من جانب إدارة النادي بعدم خوض مباراة بيراميدز