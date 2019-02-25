انت الان تتابع بيان جديد من بيراميدز عن مواجهة الأهلي في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

علق أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، على فوز فريقه أمام نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وعن مواجهة النادي الأهلي، يوم الخميس المقبل بمسابقة كأس مصر. وقال عفيفى، في بيان أصدره النادي، إن اللاعبين كانوا على قدر كبير من المسئولية فى مباراة المقاولون العرب واستحقوا الفوز عن جدارة، موضحًا أن المباراة كانت صعبة كون المقاولون فريقا منظما ومحترما، ويحمل اسما عريقا في الكرة المصرية.

وأشاد في الوقت ذاته بالأجواء الراقية التي أحاطت باللقاء خارج المستطيل الأخضر بين مسئولي الناديين خلال وجودهم في المقصورة في المباراة. وحول استعدادات الفريق للقاء الأهلي في كأس مصر يوم الخميس المقبل، أكد عفيفي أن الجهاز الفني بقيادة رامون دياز يستعد جيدا للمباراة ويعلم أنه يواجه فريقا كبيرا، مشيرًا