الان تتابع السعودية تضمن مقعدا في نهائي كأس زايد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق أهلي جدة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم بفوزه على الوصل الإماراتي 2-1 في إياب ربع النهائي، ليواجه الهلال السعودي

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تضمن مقعدا في نهائي كأس زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.