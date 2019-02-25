ريبون يقلب خسارته فوزاً على الشعلة ببطولة حضرموت الوادي

تمكن فريق ريبون بحريضة من قلب خسارته بهدف الى فوز بثلاثة اهداف على فريق الشعلة بعرض آل مخاشن في المباراة التي جمعته عصر اليوم على ارضية ملعب الشهيد جواس بسيئون في المرحلة الرابعة من بطولة كأس فرع اتحاد قدم حضرموت الوادي التنشيطية.

ووفقاً للإعلامي جمعان دويل ، فإنه وبتلك النتيجة غادر الشعلة البطولة لحصوله على الخسارة الثانية في البطولة بعد خسارته الاولى من اتحاد سيئون فيما ريبون تأهل المرحلة القادمة من البطولة وفي جعبته ايضا خسارة واحدة من اتحاد سيئون في الجولات الاولى من البطولة .

تقدم الشعلة بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من الشوط الاول من هجمة سريعة مرتدة ومن تسديدة قوية من قدم لاعبه مبخوت عيضة باخريصه تسكن شباك ريبون , بعد مرور الربع الساعة الاولى تراجع مستوى اداء الشعلة واستحوذ لاعبي ريبون على منتصف الملعب وشن العديد من الهجمات عبر اجنحته التي تنقصها اللمسة الاخيرة في ترجمتها لأهداف , الدقيقة 35 يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لريبون بعد عرقلة المهاجم محمد بازهير داخل المنطقة المحرمة ليسددها معلنه هدف التعادل لريبون , لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف في كل مرمى .

في شوط المباراة الثاني استحوذ لاعبي الشعلة على مجريات المباراة ولكن ايضا يفتقدها اللمسة الاخيرة لترجمتها لأهداف , في الد قيقة 65 تحرم العارضة هدف من راسية باخريصه.

في الدقيقة 71 يسجل مدافع ريبون الهدف الثاني لفريقه بعد تمركزه خلف المدافعين عندما استلم كرة من تسديدة ثابتة من خطاء مرتكب من منتصف اقصى يسار ملعب الشعلة وبرأسية جميلة يسكن الكرة شباك الشعلة , الدقيقة 83 تحرم العارضة لمرمى ريبون هدف التعادل من تسديدة مباشرة بمواجهة المرمى من اللاعب البديل للشعلة محمد صالح بارباع.

وفي الدقيقة 88 يسجل اللاعب مهاجم ريبون محمد بازهير الهدف الثالث لفريقة والهدف الثاني له في المباراة بعد ان سدد كرة قوية يصدها القائم الايمن لمرمى الشعلة وبمتابعه منه يباشر الكرة براسية جميلة وفي الزاوية اليسرى لحارس الشعلة وتسكن الشباك لينتهي اللقاء بفوز ريبون بثلاثة اهداف مقابل هدف .

ادار المباراة باقتدار في الساحة الحكم ابراهيم الحسني وساعداه على الخطوط عماد الكثيري واحمد الصويل والحكم الرابع عماد السمين , راقب المباراة إداريا الامين العام لفرع قدم الوادي / قرزي مفتاح الزبيري , ومقيّما للحكام الكابتن / محمد عبدالكريم بن طالب .