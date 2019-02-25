شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: حققنا الأهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ‫⁦‪@abomroan999 ‏أكد المدرب الهلالي زوران بعد تأهل فريقه إلى دور الـ4 من بطولة زايد للأندية الأبطال، أنه دخل المباراة وهو لا يريد أن يتعرض فريقه للخسارة، وقال: «أعرف أن أي فريق يقابل الهلال يبحث بكل ما لديه لإيقافه، ودائماً ألعب مبارياتي من أجل الفوز». وعن المباراة قال: «حققنا الأهم وهو التأهل، واستغللنا فوزنا الكبير في مباراة الذهاب بإراحة بعض اللاعبين، وأعطينا فرصة للآخرين الذين لم يشاركوا مع الهلال بشكلٍ مستمر». واختتم حديثه بقوله «عدم دخول أي هدف في المباريات الـ3 التي خاضها الفريق يعطينا دافعا كبيرا لمواصلة التألق في المباريات القادمة».

‏أكد المدرب الهلالي زوران بعد تأهل فريقه إلى دور الـ4 من بطولة زايد للأندية الأبطال، أنه دخل المباراة وهو لا يريد أن يتعرض فريقه للخسارة، وقال: «أعرف أن أي فريق يقابل الهلال يبحث بكل ما لديه لإيقافه، ودائماً ألعب مبارياتي من أجل الفوز». وعن المباراة قال: «حققنا الأهم وهو التأهل، واستغللنا فوزنا الكبير في مباراة الذهاب بإراحة بعض اللاعبين، وأعطينا فرصة للآخرين الذين لم يشاركوا مع الهلال بشكلٍ مستمر». واختتم حديثه بقوله «عدم دخول أي هدف في المباريات الـ3 التي خاضها الفريق يعطينا دافعا كبيرا لمواصلة التألق في المباريات القادمة».

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