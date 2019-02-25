المعيوف يواصل تألقه

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ‫⁦‪@abomroan999 ‏تألق الحارس الهلالي عبدالله المعيوف في مباراة فريقه التي أقيمت مساء اليوم أمام فريق الاتحاد السكندري ضمن إياب دور الـ(8) من بطولة زايد للأندية الأبطال، حيث أبدع في التصدي للعديد من الهجمات الخطيرة على المرمى الهلالي، ورغم الضغوطات والابتعاد بشكل كبير عن المباريات الرسمية، إلا أنه أثبت أنه حارس مميز لم يتأثر بهذا الغياب، وقد أجمعت الجماهير الهلالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنه أفضل لاعب في المباراة، هذا وقد لعب المعيوف ثلاث مباريات متتالية حافظ فيها على شباكه نظيفة، وبهذا المستوى الكبير الذي قدمه في المباراة أعطى الثقة الكبيرة لجماهير الزعيم في البطولة الآسيوية كونه الحارس الأول للفريق الهلالي في دوري أبطال آسيا الذي ستنطلق منافساته خلال الأيام القادمة.‬

‏تألق الحارس الهلالي عبدالله المعيوف في مباراة فريقه التي أقيمت مساء اليوم أمام فريق الاتحاد السكندري ضمن إياب دور الـ(8) من بطولة زايد للأندية الأبطال، حيث أبدع في التصدي للعديد من الهجمات الخطيرة على المرمى الهلالي، ورغم الضغوطات والابتعاد بشكل كبير عن المباريات الرسمية، إلا أنه أثبت أنه حارس مميز لم يتأثر بهذا الغياب، وقد أجمعت الجماهير الهلالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنه أفضل لاعب في المباراة، هذا وقد لعب المعيوف ثلاث مباريات متتالية حافظ فيها على شباكه نظيفة، وبهذا المستوى الكبير الذي قدمه في المباراة أعطى الثقة الكبيرة لجماهير الزعيم في البطولة الآسيوية كونه الحارس الأول للفريق الهلالي في دوري أبطال آسيا الذي ستنطلق منافساته خلال الأيام القادمة.‬

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